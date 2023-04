Dne 20. března proběhla v Paraplíčku schůzka rodičů s psycholožkou Leonou Tomanovou a se zástupci jednotlivých základních škol Prachatice. Rodiče tak měli možnost nahlédnout do světa povinné školní docházky z pohledu učitelů.

Děti z MŠ v České ulici si vyzkoušely zápis do školy nanečisto. | Foto: Marika Šmajclová

Zástupci základních škol vysvětlili, co vše je potřeba mít k zápisu. Dále také rodiče pozvali na dny otevřených dveří do ZŠ. Psycholožka zmínila i konkrétní oblasti školní zralosti dítěte, které by měly ovládat. Závěrem však bylo ubezpečení, že není potřeba děti stresovat, ba naopak právě motivace a psychická pohoda dítěte i rodiče je to nejdůležitější v průběhu příprav a při samotném zápisu do ZŠ. Poté byl prostor pro otázky či individuální rozhovor.

Ahoj, já jsem Pepíček a 28. března jsme ve školce Paraplíčko absolvoval cestičku zápisu nanečisto i s ostatními šikovnými dětmi. Nebylo to vůbec jednoduché, ale myslím, že všechny děti to hravě zvládly a nyní se již pyšní diplomem „Teď už ze mě bude školák“. Pojďte se semnou ohlédnout za tím, co všechno jsme museli plnit na jednotlivých stanovištích. Na úvod jsem se musel představit celým jménem a říct svou adresu, na druhém stanovišti jsem si musel přikreslit kamarádku, tak aby postava měla všechny detaily („no, přeci ve dvou se to lépe táhne, co říkáte?“), na třetím stanovišti jsem se dozvěděl, jak se kamarádka jmenuje – ALENKA („krásné jméno, ale já jsem ho musel celé opsat a to mi dalo docela práci“), potom se mi rozvázala tkanička u boty („no jooo, když mě to zavazování pořád moc nejde, protože teď jsou jen boty se suchým zipem“), tak jsem si to musel trochu natrénovat, na čtvrtém stanovišti mě čekaly pracovní listy, kde jsem si procvičil své zrakové vnímání („uffff“), došel jsem už konečně k pátému úkolu a tady mě čekal oddech – zahrál jsem si pexeso na interaktivní tabuli („jupí“), šesté stanoviště pro mě bylo lehké („asi už opravdu budu tím školákem“), musel jsem sestavit přesný počet ovoce a zeleniny, „už, už, se blížím ke konci“… na sedmém stanovišti jsem si pohrál s robotickou „včelkou“ Blue-boot, kde mi maminka nebo tatínek říkali, na jaký geometrický tvar a barvu se mám přesunout, na osmém stanovišti už na mě čekala žába Růženka, jež chtěla abych jí nakrmil („můj postřeh musel být hbitý, protože měla mlsný jazýček a chtěla, jak cvrčky tak mouchy“) a huráááá, už jsem na konci! Teď už jen ohodnotit, jaký z toho mám pocity a dát si kolíček na smajlíka. V závěru na mě čekal diplom a sladká odměna. S něčím se Vám ale svěřím – všechny Paraplíčkové děti byly moc šikovné, zvládly jednotlivá stanoviště hravě s úsměvem. Já mám z toho velkou radost, protože už jsme všichni připraveni na školu! Hola, hola, škola už nás voláááá.

Marika Šmajclová