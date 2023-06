Na první červnový den připadá již tradičně Mezinárodní Den dětí. Tento den je spjatý s radostnými oslavami, soutěžemi či dárečky.

Svátek dětí oslavily v mateřské škole o pár dní dříve na stezce plné zábavy a soutěží. | Foto: Martina Lišková, asistentka pedagoga MŠ Česká

V naší školce Paraplíčko v prachatické České ulici jsme tento svátek oslavily již 29. května. A bylo rozhodně na co se těšit! Počasí nám přálo, sluníčko svítilo jako o závod a z výšky děti vybízelo, aby si tento den užily, co nejvíce. A mohlo se začít! Putovali jsme se zvířátky, kde nás čekala cesta plná zábavy, her a soutěžení. U každého stanoviště nás přivítalo zvířátko, u kterého jsme vždy museli splnit nějaký úkol, tak abychom mohli dostat razítko a dostat se blíž k hlavní výhře dětského dne.

Po celou dobu nás provázela radost, dětský smích a kamarádské povzbuzování. Na konci naše malé účastníky čekala nejenom sladká odměna, ale také velký hrad, kde se všichni mohli sklouznout, i paní učitelky s paní ředitelkou – ale to je tajemství. Příjemnou rodinnou atmosféru umocnilo i společné opékání buřtíků. Nechyběla ani diskotéka. Prožili jsme krásné odpoledne plné smíchu a zábavy.