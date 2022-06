Děti ze třetí třídy si vyšláply na dlouhou procházku do lesa. Bylo krásně, sluníčko hřálo, ptáčkové zpívali, okolo barevných květin poletovalo mnoho pestrých motýlů a všude bylo tolik zajímavých věcí k pozorování a zkoumání, že se jim ani zpět do školky nechtělo.

Ale to ještě nebyl ten opravdový výlet. Na ten se třeťáci vydali vlakem, dojeli až do Ovesného u Prachatic, kde navštívili paní učitelku Jarku na chalupě. Také děti z druhé třídy si výlet skutečně užily. Vyrazily z Prachatic autobusem, v Husinci vystoupily a došly až na nedalekou kozí farmu. Pohladit si živé kozy a koně, dát jim vlastní ručkou něco dobrého k snědku a být uprostřed tak velkého stáda, na to byl potřeba pořádný kus odvahy.

Pozadu nesměli být ani ti nejstarší, předškoláci. Vlakem dojeli až do Zbytin a již od nádraží hledali šipky a směrovky, které je dovedly na Matýskovu stezku. Poslechli si příběh malého chlapce Matýska, který úplně sám putoval po šumavských kopcích a při své cestě překonával všelijaké překážky a nástrahy. Nakonec byli všichni moc rádi, že Matýsek dokázal zvítězit i nad různými pohádkovými postavami a za pomoci paní Gabrety překonal všechna jejich zlá kouzla.

Výlety se vydařily, děti si domů přivezly mnoho dojmů a zážitků. Sice unavené, ale s písničkou „Sláva, nazdar výletu“ pospíchaly do školky na výborný oběd, který zatím uvařily paní kuchařky. A věřte tomu, že na talířcích nezbyl ani drobeček, po takové cestě všem pořádně vyhládlo!

Mirka Studená MŠ Česká - Paraplíčko Prachatice