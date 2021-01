Děti vyrazily na Zlatou stezku, aby vyzkoušely vánoční dárky

Čtenář reportér





První sobotu v roce jednadvacet některé děti vyrazily na Zlatou stezku a její kopečky, aby provětraly vánoční dárky v podobě bobů, saní a podsedáků. Trocha sněhu z loňska je to jediné pozitivní co z roku 2020 zůstalo, a tak se jezdilo, až to svištělo.

Děti provětraly vánoční dárky v podobě bobů, saní a podsedáků. | Foto: Ladislav Beran