My, dospělí, máme často Vánoce spojené s představou velkého shonu, nákupu, úklidu… Všichni ale chceme pro svoje děti vytvořit o Vánocích prostředí, které by v nich pak vždy vzbuzovalo pouze krásné a radostné vzpomínky. Nejinak je tomu ve školce. Vánoční atmosféra, těšení a nedočkavost, zdobení třídy a stromečku, výroba přáníček a malých vánočních dárků, to vše dětem pomáhá dočkat se Ježíška.