Dům dětí a mládeže v Prachaticích (DDM) a jeho přírodovědné kroužky již čtvrtým rokem v zimním období umisťují na veřejně přístupná místa Prachatic ptačí krmítka.

Děti z kroužků DDM Prachatice. | Foto: Foto: Jiří Machart

Zájemci mohou do těchto krmítek sypat krmení pro ptactvo, především v době silných mrazů nebo sněhové pokrývky.

V letošním roce se mohou milovníci ptačí říše zapojit do celorepublikového projektu Ptačí hodinka, který organizuje Český ornitologický svaz. Rozmístěná krmítka DDM nebo vaše vlastní vám mohou pomoci zapojit se do uvedeného pozorování, které je naplánováno od tohoto pátku do neděle.

Krmítka z DDM jsou v každé zahradě jednotlivých pracovišť Mateřské školy Prachatice, u bašty Helvít, v parku Mládí u hokejbalového hřiště, ve sportovním areálu DDM a na dalších místech v Prachaticích.

Věřím, že se najdou dobrovolníci a milovníci přírody, kteří se zapojí do hodinového sčítání ptáků v celé naší republice.