Úvodní písnička dozněla, děti dozpívaly a paní učitelka Zdeňka položila první otázku: „Děti, znáte nějaké ptáčky?“ Rukou se hned zvedl celý les a jména všelijakých opeřenců sypali kluci i holčičky přímo z rukávu. Také na dotaz, zda všichni zpěváčci u nás přezimují, znaly děti správnou odpověď a na obrázcích, které měla paní učitelka připravené, dokázaly pojmenovat moudrou sovu, doktora datla, straku zlodějku, sýkorku, vrabce, kosa a mnoho dalších. Společně s Janičkou a Zdeňkou si ještě všichni zatančili ptačí tanec a potom jsme již vyrazili plnit úkoly dnešního „ptačího dne“.

Na jednom stanovišti si děti vyzkoušely cestu ptáčků do teplých krajů, na dalším zachraňovaly svá peříčka před mlsnou liškou rychlým letem do hnízda a na poslední zastávce dokázaly pojmenovat všechny ptáky na obrázcích. A protože všichni opravdu poslouchali a dávali pozor, nezůstal žádný úkol nevyřešený a nesplněný. Aby naši ptačí kamarádi ze školní zahrady neměli ani v zimě nouzi, dosypaly jim děti do krmítek, která máme pověšená na stromech, ptačí zob a slunečnicová semínka. Na jaře si poslechneme, co nám za to ptáčci zazpívají, třeba to bude kosí písnička.

MIRKA STUDENÁ