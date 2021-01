Děti se dočkaly, obsadily kopce

Tak nám napadlo to bílé, na co jsme od Vánoc čekali. Sníh uděla největší radost hlavně dětem. Ve Volarech se jezdí na každém kopci. Boby, podsedáky, saně a vše na čem to sviští.

Děti se dočkaly, obsadily kopce. | Foto: Foto: Ladislav Beran