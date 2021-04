Od pondělí 12. dubna se obnovil provoz mateřské školy pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a pro mladší děti rodičů vybraných profesí. Vzdělávání může probíhat v neměnných skupinkách nejvýše po 15 dětech a je nutno dodržovat přísná hygienická opatření. Podmínkou k docházce je pravidelné testování prostřednictvím antigenního testu, které v mateřské škole probíhá dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Návrat dětí do mateřské školy. | Foto: Helena Turková Kubátová

Nejen pro děti a jejich rodiče, ale také pro paní učitelky je testování něco neznámého, nového, nevyzkoušeného. První den proto byla patrná nejistota a trochu i obavy dětí z toho, co se v té školce bude dít, jestli to nebude bolet a zda to zvládnou. Ale první „testovací“ dny máme za sebou a nakonec to byla docela legrace. Mamka nebo taťka trochu pošimrali nosíky tyčinkou, paní učitelky nakapaly přesně šest kapiček roztoku. Nejnapínavější bylo sledovat okénko na testu, ve kterém se nějakým kouzlem najednou objevila červená čárka. Všichni měli jenom jednu, takže negativní a hurá do třídy za ostatními kluky a děvčaty.