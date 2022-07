Děti odjely do Bradavic objevovat svět Harryho Pottera. Utkají se s pánem zla

Čtenář reportér Čtenář

Do světa čar a kouzel zavedl děti letní tábor Domu dětí a mládeže v Netolicích. Jedenapadesát dětí odjelo do Bradavic, do kouzelnické školy z příběhů o Harrym Potterovi, kterou před více než tisíci lety založili čtyři největší čarodějové a čarodějky. Tady, v Nové Peci, se odehrává jejich letošní magické prázdninové dobrodružství…

Být alespoň na chvíli jako Harry Potter, to je sen mnoha dětí. | Video: Archiv vedoucích tábora