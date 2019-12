Ve druhé třídě čekalo na děti z celé školky překvapení. Mohla by to být pohádka? V dřevěném kufříku opravdu byla schovaná „Pohádka o štěstí“. Že je jasné, že štěstí bývá skoro v každé pohádce? Tak si tedy poslechněte, o jakém štěstí byla tentokrát.

Děti z mateřinky se bavily i učily. | Foto: Poskytla Mirka Studená

Paní učitelka Mirka četla dětem o babičce, která měla na zahrádce čtyři moc užitečné stromy. Děti se dozvěděly, co jí dává jabloň, lípa, modřín i malá jedlička a jak veliké štěstí babička má, když jí tyhle stromy rostou pod okny. A to, zda děti pozorně poslouchaly, jsme zjistili při plnění úkolů ve třídách. Na jednom stanovišti se třídily šišky a k obrázkům stromů přiřazovaly věci, které k nim patří, jinde děti babičce uklidily do sklepa jablíčka a roztřídily dřevěné a plastové kostky. Také si vyzkoušely ohladit dřevěné špalíčky brusným papírem a vybarvit hrneček tak, aby vypadal přesně jako ten babiččin. Venku na školní zahradě se dětem podařilo najít tři stromy, které rostly také na babiččině zahrádce. Chybí nám jenom modřín. Se šiškami z modřínu a jedle si děti ještě trochu pohrály a potom je nechaly pod stromem pro veverku.