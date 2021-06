Úterní dopoledne v mateřské škole Paraplíčko v prachatické České ulici nabídlo holkám a klukům velkou zábavu. Byl totiž Den dětí a takový svátek je třeba pořádně oslavit.

Dětský den v MŠ Paraplíčko v Prachaticích. | Foto: Archiv MŠ Paraplíčko

Paní učitelky a děti ze druhé třídy si pro všechny kamarády z celé školky připravily mnoho zajímavých úkolů a soutěží na několika stanovištích. Děti si vyzkoušely jízdu na koloběžkách a odrážedlech, z klacíků, šišek, listů a kamínků sestavily obrázky na terase před první třídou. U druhé třídy se házely míče do koše a do kyblíku, hokejkou a míčkem střílely góly do branky, barevné obruče létaly na kužel.