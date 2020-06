První cvičení, po ukončení nouzového stavu a otevření domova seniorů, se v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích uskutečnilo 5. 6. 2020 a symbolicky s rouškami.

Cvičit se dá i s rouškami. | Foto: Foto: Hana Rabenhauptová

Cvičení šité na míru, podpořené městem Prachatice z grantu Volnočasové aktivity 2020, probíhá již několik let v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Jinak tomu není ani v letošním roce. V době nouzového stavu bylo pozastaveno, ale nyní od června se opět rozjíždí v plném proudu.

Dobrovolníci nabízí cvičení několikrát do měsíce, vždy v pátek. Skupinky jsou po cca 14 seniorech (většina z nich je již na mechanických vozících, používají berle, hole). Z každého cvičení jsou pořizovány se souhlasem fotozáznamy.

První cvičení, po ukončení nouzového stavu a otevření domova seniorů, se uskutečnilo 5. 6. 2020 symbolicky s rouškami. Na cvičení dorazilo 43 seniorů. Roušky našili dobrovolníci. Roušky měly barevné stuhy, takže seniorům se velmi líbily. A cvičit bylo co, procvičování jemné motoriky, protahování svalstva, ale i správného dýchání.

Nově se našel prostor v posledním patře domova, v prostoru před zimní zahradou. Pokud i vy máte chuť nabídnout svůj sport, ukázat, jak se trénuje, zacvičit si se seniory, budeme rádi, pokud nám dáte vědět a určitě se domluvíme. Napište nám na hana.rabenhautova@mupt.cz