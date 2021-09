Výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích navštívilo letos 97 500 lidí, to je o 25 500 méně než v roce 2019, kdy se na českobudějovickém výstavišti agrosalon konal naposledy.

Živitelka po roční přestávce lákala na dobroty, květiny, zvířata a pěknou techniku. Ohlédněte se za letošním ročníkem. Byli jste se podívat také? Co se vám líbilo nejvíce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.