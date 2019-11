Je tradicí, že Městská knihovna Prachatice nabízí zábavný program na každé dopoledne podzimních prázdnin, a to nejen pro své čtenáře, ale i pro ostatní dětské návštěvníky. Nejinak tomu bylo i v průběhu právě uplynulých dvou dní.

Veselé a tvůrčí podzimní prázdniny v prachatické knihovně. | Foto: Lucie Jiraňová

V úterý 29. října se děti setkaly s Čumidlem. Strašidýlko Čumidlo vypadá jako malý dráček s velkýma očima. Objevuje se, když někdo dělá něco, co nemá. To se pak na něj neustále upřeně dívá, prostě čumí… Jeho autor, pan spisovatel Hynek Klimek o tomto sympatickém strašidýlku vykládal dětským návštěvníkům plno veselých historek. Vyprávění prokládal i příběhy o jiných strašidelných postavách, kterými se to jen hemží v jeho slavných knižních Strašidlářích. Vyprávění pana Klimka bylo proloženo tvůrčími chvilkami, kdy se dětem věnovala paní Zdenka Lebedová. Ta s dětmi vyrobila nejdříve vtipnou pavoučí čelenku a později také strašidlo z dřevěných špachtlí.