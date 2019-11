Po zaslouženém postupu do okresního kola vyrazilo sedm statečných z šestých a sedmých ročníků ze Základní školy Vodňanská v Prachaticích do tělocvičny v ZŠ Smetanova Vimperk, aby zápolilo s děrovanými hokejkami i míčkem.

Malí sportovci z prachatické Vodňanky bojovali o bednu na florbalovém turnaji. | Foto: Pavel Študlar

V úvodním utkání se ZŠ Zlatá Stezka jsme brzy prohrávali, ale pár okamžiků před závěrečným hvizdem se nám po dalekonosné střele podařilo srovnat na konečných 1:1. Ve druhém klání proti Zdíkovu jsme šli naopak do rychlého dvoubrankového vedení my a předváděli spoustu krásných akcí. Soupeři se podařilo snížit, ale třetí pojistku přidal po nádherném sólu šikovný žák Kryštof Žák – 3:1. V posledním zápase jsme doplatili na neproměňování šancí, naopak pozdější vítězové z domácí „Smetanky“ se radovali dvakrát a my jsme tak těsně obsadili třetí místo. Přesto je to velký úspěch a kluci zaslouží velkou pochvalu!