Začínalo se ve společenském sále radnice, poté několik let ve společenské místnosti hotelu Bobík, aby se letos opět vrátil do Společenského sálu radnice.

Letos jsme viděli šest adrenalinem, sněhem, zimou, horskými masivy i útesy nabitých filmů. Hvězdně obsazená expedice ukázala zdolávání skalních stěn daleko za polárním kruhem v těžkých a nevlídných podmínkách na ostrově Onekotan. Cyklistický přejezd Alp s doplněným ski alpinismem nabízí snímek Ice and Palms. Super Dan předvedl, že i v ledových podmínkách lze surfovat, zpověď Českého horolezce, skálolezce, fotografa a sportovce všeho druhu Míry Šmída v dokumentu Střípky ze života sportovce. Svět extrémního sportovce Jana Venci Franckeho nabízí snímek Můj svět. A jak to vypadá v zemi královny Maud ukáže film Quen Maud Land který ukazuje na dobývání skalnaté části Antarktidy, ledové jeskyně, přejezdy ker i hornatých skalisek.

Zimní festival opět nabídl, adrenalin, extrémy, výšky, doliny, vody i řeky. Letošním festivalem se lehce prolíná duch nově objeveného ski alpinismu, byť tento druh lyžování je starý jak sama historie lyžování, ale v tak velkém počtu zájemců je to posledních několik let.

I letos se ve Volarech losovalo o knižní ceny, které byly velmi hodnotné a tak několik šťastlivců může obohatit svou knihovnu i vědomosti a turistiku i beletrii.

Na závěr použiji slova z dokumentu o Mírovi Šmídovi renesančním fotografovi, filmaři, spisovateli, organizátorovi a zejména vizionáři. Byť pro známé lezce i horolezce rozporuplný člověk samotář, ale velký kamarád a člověk do nepohody, který zahynul dodnes za nevyjasněných okolností v roce 1993 během sólového výstupu cesty Los Arrow v pouhých 41letech. ,, Co je to pokořit horu, to slovo k ní vůbec nepatří, s horou mohu žít a ona rozhodne, zda mi dovolí ji zdolat, nebo mně na horu sama pustí.“ I to vypovídá o tom, jaký byl člověk a jaký zanechal po sobě stále nedotvořený obraz.

Ladislav Beran