Jako každý druhý pátek vyrazily i ten minulý děti z dětské skupiny Montessori za klienty Domova Matky Vojtěchy. V pravidelných pátečních návštěvách se tam střídají se školními dětmi.

Děti z montessori vyrazily za seniory. | Foto: Dagmar Kozlová

Tentokrát byla návštěva zaměřena na ryze podzimní téma, a to barvení žaludů. Nebyli to ale obyčejné žaludy, které byste mohli nasbírat pod dubem. Byly to odlitky ze sádry, které děti vzaly s sebou do Domova Matky Vojtěchy. K návštěvě se jako už několikrát připojila i rodilá mluvčí Sherri Davis. Ta pomáhá klientům zavzpomínat na doby, kdy někteří z nich angličtinu studovali.