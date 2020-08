Kdo by si chtěl v sobotu ve Štěpánčině parku v Prachaticích poslechnout country muziku, tak již propásl jedinečnou příležitost, protože country soboty v režii seniorského country klubu SENSEN letos už skončily.

Country soboty v režii seniorského country klubu SENSEN. | Foto: Foto poskytl: Karel Hrůza

Se skupinou HUSMEN z Husince si návštěvníci po čtyři soboty užili super country muziku a tanec. Nebyl to sice žádný Nashville, ale v našich regionálních podmínkách to byla skvělá country atmosféra, umocněná super muzikou a tanečními country choreografiemi nejen v podání country klubu SENSEN, ale také tanečníky z Husince. Do country výuky se zapojili i samotní návštěvníci. Jednu sobotu přišel pobavit a rozezpívat diváky pěvecký sbor Radostné Přátelství a country písně v jejich podání dopadly skvěle. Country klub SENSEN ve Štěpánčině parku také představil všechny svoje kostýmy, které si mohl pořídit díky grantům Města Prachatice. Čtyři country soboty skončily a bylo příznačné, že skončily společným zpěvem písně Michala Tučného a vlastně hymnou všech přátel country" Tam u nebeských bran". Prachatičtí seniorští tanečníci budou ještě o prázdninách vystupovat 22.srpna na "Country festu" v Hošticích u Volyně, což je vlastně setkání všech přátel country a hlavně Michala Tučného z celé ČR. Předvedou tam country choreografii na písně Michala Tučného a tím završí vzpomínku na 25. výročí úmrtí Michala Tučného.