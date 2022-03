Od tohoto týdne otevírá Diecézní charita v Českých Budějovicích nové kontaktní centrum, a to přímo ve svém sídle v Kanovnické ulici. Otevřené bude od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin. „Kontaktní místo u nás snad odlehčí momentálně velmi přetížené Poradně pro cizince a migranty. Mimo základní poradenství v ukrajinštině jsme schopni poskytnout potravinovou pomoc a vyhledat ubytování,” říká Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity.

Poradnu provozuje Diecézní charita skoro 30 let. Teď je ze zjevných důvodů pod nebývalým tlakem. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se počet klientů zvedl skoro čtyřnásobně. „Pomůžeme více než 30 lidem denně. Nejčastěji řešíme prodloužení pobytu v České republice či příchod příbuzných z Ukrajiny. Pomáháme hlavně po telefonu. Ukrajinci se tu zatím moc nevyznají, a tak k nám často netrefí. To bychom rádi změnili,“ vysvětluje Elena Svitičová, která v poradně pracuje.

„Aktuálně řešíme vytvoření orientačního systému či mapy, kde budou zvýrazněná nejdůležitější místa. Spolupracujeme na tom s krizovým štábem Magistrátu,“ doplňuje ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

Poradna funguje teď i o víkendech, a to prostřednictvím pohotovostní linky (tel.: +420 732 250 873), která je klientům k dispozici vždy od 7 do 19 hodin.

Také českobudějovický Odbor azylové a migrační politiky při Ministerstvu vnitra, kde pracovníci diecézní Charity vypomáhají s administrací žádostí o víza, zažívá největší nápor v historii. Dřív tu vypomohli s žádostmi zhruba 25 lidí denně, a to v režimu od pondělí do středy. Teď je ale zájem cizinců o asistenční služby několikanásobný. Otevřeno je od pondělí do soboty a na pomoc přišli i dobrovolníci. „Ze začátku se tu střídali dobrovolníci 3, teď jsme si jich povolali 5. Za den jsme tak schopni díky nim pomoci až 80 lidem. Ani tak to ale nestačí, lidí je mnoho. Naštěstí se nám zde podařil zřídit alespoň koutek pro děti a z Potravinové banky Jihočeského kraje je tu k dispozici i malé občerstvení. Za to jsou všichni velmi vděční,“ informuje Budlana Baldanová, pracovnice diecézní Charity.

Diecézní charita České Budějovice také na čísle +420 734 435 344 zřídila krizovou linku. „Dovoláte se na ní nonstop a je určená utečencům, kteří se necítí psychicky dobře a potřebují si s někým promluvit o tom, co se na Ukrajině děje. Sdílet to, co zažili. Nejhorší je, když na to zůstanou sami,“ uvádí Nikola Novotná Marková, která se na Charitě mimo jiné zabývá krizovou intervencí.