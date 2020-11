Ke 102. výročí dne vzniku samostatného Československa se Obec baráčníků Vitoraz rozhodla, že oslava bude tentokrát jiná. Důvodem byla nařízení a opatření, která dopadají na každého z nás. Obec baráčníků se rozhodla natočit dokument Baráčníci, věrni tradicím. V „normálním čase, době“ by se baráčníci sešli 28. 10. 2020 na rychtě a uctili by společně památku svátečním sezením. Takhle se individuálně natáčelo.

Baráčníci natáčeli DVD ke 102. výročí vzniku samostatného Československa. | Foto: Hanka RH+ Rabenhauptová

V dokumentu vystoupí rychtářka Věra Davidová, soused Martin Malý a další tetičky. Tetičky Marie Šímová a Jarmila Šímová zazpívaly píseň prezidenta Masaryka „Ach synku, synku“ u lípy svobody, vysazené (ke stému výročí) v Mezigenerační zahradě v Prachaticích u společnosti KreBul.

Soused Martin Malý připravil úvodní slovo s malým zavzpomínáním do historie. Rychtářka Věra Davidová se převlékla z kroje Česká Mařenka do kroje prácheňského a v zahradě u DPS Skalka jej předvedla v plné kráse, popovídala také o mětýnkách, hnětýnkách, které se připravují v období „na Havla tzn. Havelské posvícení“ Určitě zajímavé čtení bude i od vzdělavatelky Olgy Korbelové k danému výročí a představení symbolů na rychtě tetičkou Milenou Votavovou.

Ve videu nechybí děti. Viky Hulešová představila kroj ve Štěpánčině parku v Prachaticích, a nejen že ji to slušelo, ale i šlo jako „manekýnce."

Baráčníci nosí při slavnostech české kroje. Na jihu Čech je to především blatský kroj, prácheňský, jejich spolkový kroj je krojem pro ženy „Mařenka“, neboli „Česká Mařenka“, která je krojem stylizovaným dle scénického kostýmu Smetanovy „Prodané nevěsty“.