Neobvyklé překvapení dostaly k Mezinárodnímu dni žen klientky Azylového domu Rybka v Husinci.

Krásné růže všechny ženy velice potěšily. | Foto: Se souhlasem Evy Dvořákové

Je 9. března 2023 a v našem Azylovém domě Rybka v Husinci někdo zvoní. Sociální pracovnice jde otevřít a za dveřmi stojí kurýr: "Dobrý den, něco jsem vám přivezl," říká a podává jí tři dlouhé krabice. Na dotaz, co doručil a kolik máme platit, odpoví, že je vše uhrazeno.

Když sociální pracovnice otevřely krabice zůstaly v němém úžasu stát. Bylo v nich 240 bílých růží.

Pustili jsme se do pátrání, všichni jsme chtěli vědět, kdo květiny poslal. Až po dvou dnech jsme zjistili, že nám nádherné růže nechalo doručit jedno květinářství, které rozesílá kytice po celé republice. Květiny byly určené našim maminkám k MDŽ. Bylo to opravdu veliké překvapení. Za 22 let, kdy jsem ředitelkou azylového domu Rybka, se nám nic podobného nestalo.

Moc, moc děkujeme a nesmírně si takového daru vážíme.

Eva Dvořáková, ředitelka Rybka, o.p.s.