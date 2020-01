Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích pomáhá matkám s dětmi, ženám, které ztratily bydlení zejména v důsledku rozvodu či rozchodu s partnerem či partnerkou, nebo díky finanční krizi spojené s dlouhodobou nezaměstnaností.

Pohyb pomůže zahradě u azylového domu. | Foto: Ilustrační foto: FCH Prachatice

Ale i těm ženám, které mají problémy mezigeneračního soužití v domácnosti, upadly do dluhové pasti, zažily domácí násilí či byly nuceny k prostituci. Posláním charitního domova je podporovat uživatelky v nepříznivé životní situaci a nabídnout jim prostor pro aktivní řešení jejich tíživé situace tak, aby se v co možná nejkratším čase mohly zařadit zpět do většinové společnosti.

Pozemek kolem azylového domu, na kterém tráví čas klientky se svými dětmi a na kterém je umístěno veřejně přístupné dětské hřiště, je oplocen pouze částečně. Novým oplocením celého prostoru zahrady chceme zvýšit bezpečnost dětí. Podél plotu vysadíme zeleň, která v neoplocené části zahrady velmi chybí. Nový plot s brankou a vysazená zeleň přispějí ke zlepšení života v azylovém domě i v jeho sousedství. Na konci roku 2019 bylo spuštěno hlasování EPP Pomáhej Pohybem. Z výnosu bude podpořen Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi. Naším cílem je získat čásku šedesát tisíc korun.