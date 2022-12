Anděly najdete v Nových Dvorech skoro před každým stavením, na návsi i v autobusové čekárně. A když objevíte místo, kde není nějaký anděl, tak narazíte na vánoční strom, betlém a skřítky.

Máte-li trošinku volného času, neváhejte a přijeďte nasát sváteční vánoční atmosféru. Po příjemné procházce můžete u betlému napsat vzkaz do návštěvní knihy, čímž uděláte velkou radost všem, kteří se na výzdobě podílejí – a věřte mi, že jsou to mnohdy celé rodiny.

Já měl to štěstí, že jsem potkal dokonce i sv. Mikuláše s jeho nebeským a pekelným doprovodem. Tak neváhejte a přijďte - věřte, že to nemá chybu!

Nové Dvory je malá vesnička s rozlohou pouhých 5,61 km². První písemná zmínka je o ní jako o Neuhof již v roce 1379 kdy, měla být spolu s Opařany majetkem Vyšehradské královské kapituly.

Za milou pozvánku děkujeme Karlu Kafkovi z Milevska.