Ada Lena se loučí

Na konci října přiletěla z Itálie do KreBul, o. p. s., do Prachatic, dobrovolnice Ada Lena na evropskou dobrovolnou službu (EDS). EDS umožňuje mladým lidem zapojit se do dobrovolnických projektů. Cílem EDS je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Foto: Jiří Gabriel Kučera