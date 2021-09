Celá akce se konala v Komunitním centru Na půdě, Zlatá stezka 1455, v Prachaticích, a to v rámci projektu Prachatice plánují budoucnost, podpořeného EU ESF OPZ, MPSV a města Prachatice a za spolupráce dalších subjektů (Centrum vzdělávání ASTERIA, Tichý svět, SeniorPoint, Jihočeské centrum zdravotně postižených)

Výstava potrvá po celý měsíc září 2021v době otevření prachatické společnosti KreBul na Zlaté Stezce 145, tedy od 10.00 do 17.00 hodin. Výstava se koná v rámci nové tradice Tichého světa Deafemberu – měsíce osob se sluchovým postižením. Cílem je veřejnost seznámit s tímto handicapem, lidmi.

Jako první vystoupili uživatelé služeb Chelčického domova sv. Linharta s pantomimou „Pošli to dál“, která svojí hloubkou dojala mnohé přítomné. Následovala hra Pexeso, kde účastníci hledali „své“ pexeso a pro několik dvojic čekala odměna (stylově Pexeso znakového jazyka).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.