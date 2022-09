Špičkovou fotografickou tvorbu českých i zahraničních autorů, na kterou se festival specializuje, si budete moci letos užít s tématem „Proti proudu“. Proti proudu času, proti očekáváním a představám společnosti, proti zažitým způsobům a formám fotografického zobrazování, proti tradici a konvenci. Jít proti proudu často znamenájít do určitého rizika, do podniku s mnohdy nejistým výsledkem i co se týká ohlasu veřejnosti a společenského docenění.