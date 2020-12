Jde o pět okrsků od Jindřichohradecka, Třeboňska, přes Českobudějovicko, Českokrumlovsko až po Strakonicko - Netolice, Vodňany, Trhové Sviny, ČB, Třeboň, atd. Letos společnými silami zvládli doslova křest ohněm, tradiční vánoční provoz se totiž kvůli koronavirovým opatřením téměř ztrojnásobil.

Zdroj: DeníkJak informoval vedoucí provozu Miloslav Novák, který na pozici pracuje půl druhého roku, počet balíkových zásilek narostl v závěru listopadu až o 180 procent. Jeho zaměstnanci se však naučili velmi rychle fungovat i s ochrannými prostředky a dobře se vyrovnávali i s komunikací na dálku či bezkontaktním doručováním. „V největší špičce, kterou máme úspěšně za sebou, zvládl jeden balíkový doručovatel obsloužit až 130 doručovacích míst,“ podotkl, že šlo o jednotlivé adresáty, kteří měli i více zásilek. Nejvyšší množství balíků na denní směnu odhaduje na 300 kusů.

NEŽ VYJEDOU DO TERÉNU

Ranní závoz začíná v 6 hodin, pracovníci vnitřních služeb pořizují zásilky do systému a třídí za pomocí přepravního pásu na jednotlivé lokality. Balíkaři si od nich přebírají již plné přepravní klece se svým rajonem. „Každý z nich si balíky před odjezdem odkontroluje pomocí čtecího zařízení PDA, během vánočního provozu také využíváme výpomoc brigádníků,“ zmínil, že bylo potřeba posílit tým. Brigádnici aktuálně fungují na všech úsecích, vnitřní služba i doručování.

Zkušený doručovatel si balíky perfektně připraví a srovná podle adres. „To, co doručuje poslední si automaticky řadí nakonec, každý má svůj osvědčený systém,“ přiblížil Miloslav Novák, který u pošty pracuje už 25 let a dříve tuto pozici zastával v Táboře.

Zaměstnanci mají klasickou pracovní dobu 7,5 hodiny. „Brigádníky na výpomoc při rozvozu nasazujeme většinou odpoledne, aby se mohl běžný doručovatel ve standardním čase vrátit domů k rodině,“ osvětlil, že v praxi se zásilky vypravují na ranní i odpolední směnu. V současné doby, ale není divu, že někdy pracují i přesčas.

NOVÉ ÚLOŽNY I DORUČOVÁNÍ O VÍKENDU

Vozový park čítá kolem 134 automobilů ve třech různých barevných provedeních, modré, žluté a nejnovější bílé. Depo České Budějovice disponuje cca 150 přepravních klecí, které usnadňují manipulaci s větším množstvím balíků. Uvnitř haly je také obrovská manipulační linka tzv. válečkový dopravník, na kterém se balíky posouvají a ráno připravují pro doručovatele jednotlivých rajonů. V depu v tzv. balíkovně existuje nonstop služba uložení a opět vyzvednutí 24 hodin denně.

Kvůli enormnímu přírůstku balíkových zásilek začala logistická síť České pošty doručovat i o víkendech. „Na jihu nám stačily soboty, ale poslední víkend před Vánoci budeme rozvážet i v neděli,“ uvedl vedoucí depa na Nemanické ulici. Z tohoto pracoviště putují balíky také na úložny či tzv. balíkovny. „V průměru jde asi sedmdesát procent zásilek na doručení a zbytek se ukládá jako balíky na poštu, vše záleží na přání zákazníka,“ upřesnil Novák, že také zaváží asi 60 různých skladů, kam si adresáti chodí pro své objednávky.

Úměrně k počtu balíků přibylo i reklamací. „Lidé často reklamují doby dopravy nebo hledají zásilky. Stěžují si klasicky, že náš člověk nezvonil nebo na něj čekají a stále nepřijel. Každé Vánoce proto kvůli reklamacím a stížnostem přibíráme operátora, který se zabývá výhradně touto agendou,“ vysvětlil, že jde o paní, která se věnuje výhradně těmto hovorům. „Snažíme se eliminovat počet nepravidelností a stížností, jak se dá,“ dodal Miloslav Novák. Nejhorší podle něj už mají pošťáci za sebou. „Mohla za to nešťastná kombinace černých pátků, poštovného zdarma a zavřených obchodů na přelomu listopadu a prosince. Všichni najednou začali objednávat, ale my jsme to díky šikovnosti zaměstnancům ustáli,“ zhodnotil.

Letos Česká pošta zaznamenala v závěru listopadu v rámci celostátní produkce rekord v počtu přepravovaných zásilek – v jeden moment se v její přepravní síti nacházelo 1 082 657 balíků. Hned další víkend byl tento rekord znovu pokořen, balíků bylo celkem 1 128 805 kusů. Ve srovnání loni se nejvyšších počet zásilek šplhal pouze k 500 tisícům. Česká pošta přesto všechno neomezila své služby, i když se nacházela na hranici udržitelnosti.