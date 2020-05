Právě před šedesáti pěti lety byla dostavěna přehrada v Kružberku na Opavsku. Podle Jana Čermáka, který kdysi stavbu této přehrady řídil, měla zabránit ničivým záplavám, ke kterým v tomto povodí došlo v letech 1902 a 1903, ale také vyrábět elektrický proud. O tom, že bude i zdrojem pitné vody pro Ostravu, se rozhodlo až během stavby, tedy v roce 1951.

Na snímku z roku 1952 je rozestavěná přehrada na Moravici v Kružberku. Dokončena byla v roce 1955. | Foto: archiv

Projekt stavby zahájené po roce 1949 se často měnil. Původně měla být úpravna vody přímo pod hrází přehrady, odkud by voda putovala s pomocí přečerpávacích stanic do Hradce u Opavy a Ostravy-Poruby. Toto řešení bylo zavrženo, protože by bylo nutné vybudovat čerpací stanice.