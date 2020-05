Využijí ho na přípravu malých koncertů, kulturních akcí, ale také svateb. „Svatebčané tak získají další místo, kde mohou strávit svůj mimořádný den. První svatba v altánu nás čeká již toto léto,“ prozradila ředitelka zámku Eva Oubělická.

Zájemci si ho mohou prohlédnout. „Lze u něj také strávit například piknik nebo chvíle s rodinou kdykoliv v době otevírací doby parku. Ta je v letním období denně do devíti ráno do dvaceti hodin večer,“ prozradila ředitelka zámku Eva Oubělická.

Rizikem mohou být vandalové. „Vandalismus je bohužel nešvar, který hrozí kdekoliv. My pevně doufáme, že do zámeckého parku nikdo s takových záměrem nepřijde. Koneckonců je park střežen a na noc zamykán,“ zdůraznila Oubělická s tím, že do budoucna je v plánu další zpříjemnění okolí altánu a celého zámeckého parku instalací nových laviček a dalšího mobiliáře pro komfort návštěvníků.

Původní stavba, na základě které vznikla replika, se v tuzemsku řadila mezi unikátní památky. „Altán z osmdesátých let osmnáctého století je v Česku jediný, který byl postavený celý ze dřeva. V devadesátých letech dvacátého století zde sice byly snahy o její záchranu, bohužel se však nedotáhly do konce,“ vyprávěla historička zámku Vladimíra Zichová.

Kvůli rozsáhlému poškození tak bylo rozhodnuto o zhotovení věrné repliky podle původních prvků, ale také dochovaných fotografií z konce devatenáctého století. Některé takové prvky, jako například kování, restaurátoři obnovili a použili. Jiné části se nedochovaly.