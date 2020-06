Na výlety po jižní Moravě jezdí pravidelně. Na odpočinek v klidu přírody se vždy těší. „Když to vyjde, vyrazíme s přítelem každý víkend. Rád zkoumá místa s různými zajímavostmi. On plánuje a já objevuji s ním," řekla Brňanka Eva Petrášová.

Nové nápady mohou načerpat i díky iniciativě ministerstva životního prostředí Pojďte s námi do přírody, která sdružuje tipy na zajímavé akce a výlety. Jedním z nich je třeba patnáctikilometrová trasa do národní přírodní rezervace Čertoryje na Hodonínsku. „Místo je zajímavé botanicky i krajinářsky. Teď kvetou orchideje a také jsou odsud nádherné výhledy na okolí," zmínil krajinář ze Správy CHKO Bílé Karpaty Radomír Staš.

Nápady pro milovníky přírody připravují i jinde. „Tip na výlet v národní přírodní rezervaci Děvín přidáme v blízkých dnech," poznamenal vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Kmet.

O iniciativě

- Iniciativa Pojďte s námi do přírody nabízí tipy na komentované procházky či akce.

- Tipy lidé najdou na stránce snamidoprirody.nature.cz.

- Ochranáři při akcích chtějí lidem nejen představit přírodní krásy, ale i naučit je chovat se k přírodě ohleduplně.

Komentované procházky připravuje i zoolog z Agentury ochrany přírody a přírodní krajiny České republiky Roman Zajíček. Se zájemci chce v Brně vyrazit i k Holáseckým jezerům v Tuřanech nebo na medlánecké letiště. „Tam má kriticky ohrožený sysel obecný jednu z největších kolonií v republice," uvedl Zajíček.

Ochranáři tipy zveřejňují na stránkách iniciativy a pravidelně je doplňují. „Chceme ukázat, že je naše příroda krásná a jak se o ni pečuje," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

V Moravském krasu připravují tipů hned několik. „Zveme na akci ke dni strážců přírody, kde se lidé dalekohledem podívají na sokoly u Býčí skály. Také chceme lidi trošku nalákat k naučné stezce Rudické doly. Ta je veřejnosti zatím trošku skrytá,“ uvedl zástupce vedoucího správy oblasti Moravský kras Antonín Tůma.

To vítá i starosta Rudice na Blanensku, která je ve středu Moravského krasu. „Turismus podporujeme, má samozřejmě přínos do služeb. Nicméně velké návaly návštěvníků už místní nemusí vnímat pozitivně. Je to otázka chování lidí. Většina se chová rozumně, ale stačí pár jedinců, kteří dokáží pohled na turisty lidem otrávit,“ okomentoval. Právě okolí Rudice se za pandemie stávalo častým cílem výletníků.

Cílem iniciativy je i to, aby se lidé chovali v přírodě ohleduplně. „Důležité je i parkovat u silnic a na parkovištích a nezajíždět autem do lesů a na louky. Bez souhlasu ochránců se také v rezervaci nesmí používat drony, protože mohou ohrozit ptactvo,“ dodal Tůma.