Lákadlem je vydří nora nebo model tekoucí řeky

Nová expozice zahrnuje tři okruhy: přírodovědný, archeologický a národopisný. „Mezi návštěvníky jsou velmi oblíbené interaktivní prvky expozic,“ doporučuje Tomáš Svoboda. Návštěvníci tady najdou například interaktivní model řeky, na kterém je možné pozorovat, jak teče voda, jak se tok mění v jednotlivých ročních obdobích - která si lidé můžou sami zvolit a nad hlavou jim poběží počasí, které v té době zrovna panuje. Přírodovědná část láká na velké dioráma, kde si každý může vybrat procházející zvíře. „Děti baví třeba vydří nora nebo multimediální dotykové tabule s kvízy a aplikacemi,“ dodává programový šéf. Na děti tady opravdu myslí - v národopisné části si můžou hrát a lenošit na tradiční peci, v archeologické části si zase zkusí práci s kamenným mlýnem na obilí.

Znáte Doudlebsko?

Jde o nejjižněji položený český region, se kterým se tady můžete seznámit. Národopisná expozice představuje bohatou lidovou kulturu jižních Čech od architektury přes kroje a zvykosloví, až po lidové umění. K vidění je celá řada modelů, například třísovské oppidum nebo blatský statek, jedinečný je speciální mikroskop Micro Eye v geologické části expozice.

Různé služby pod jednou střechou

Muzeum nabízí i další služby, například každé pracovní pondělí se tady od dubna do listopadu můžou poradit houbaři, ve středu a ve čtvrtek je pro veřejnost otevřená knihovna se studovnou a pro školy mají připravené bohaté vzdělávací programy. Nechybí ani prodej upomínkových předmětů.

Nová expozice vyhrála zlato

Tři čtvrtě roku po otevření vyhrála nová expozice první místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis. V kategorii Muzejní výstava roku 2019 porazila čtyři desítky dalších soutěžících. Soutěž, kterou vyhlašuje ministerstvo kultury, má za cíl upozorňovat širokou veřejnost na špičkové výkony muzejních institucí při tvorbě výstav a nových stálých expozic, při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví.

Co ještě v muzeu uvidíte

Od 13. května pod záštitou ministerstva kultury bude k vidění výstava Zvuk času, která návštěvníkům představí různé hodiny a hodinky, například bohatou sbírku francouzských římsových hodin ze zlaceného bronzu z přelomu 18. a 19. století nebo sloupkové portálové hodiny z rakouské provenience, jejichž tvůrci se francouzskými vzory inspirovali. Můžete také vyrazit do šestnáct kilometrů vzdáleného Trocnova. Ano, odtud pochází vojevůdce Jan Žižka. Od 20. května až do půlky srpna tu pořádají sérii pěti letních divadelních představení pod širým nebem a 10. září se tu konají oblíbené Trocnovské slavnosti. Až do půlky září je v hlavní budově muzea k vidění výstava loutek, marionet a javajek, která bude bavit především děti. Vstupné do celého muzea stojí 90 Kč, snížené je za padesátikorunu, za rodinné zaplatíte 200 korun. Muzeum je otevřené od úterý do neděle, včetně svátků, od 9 do 17.30 hodin.

Další projekty IROP v regionu

Dopravní terminál Strakonice / dotace 42,5 mil. Kč

V těsné návaznosti na železniční stanici vznikl nový zastřešený autobusový terminál. Součástí jsou i parkoviště pro automobily typu K+R a P+R, chodníky pro pěší, odpočinkové plochy včetně zeleně. Nový dopravní terminál propojil nejenom vlaky a autobusy, ale i MHD ve Strakonicích.

Nová psychiatrie v Táboře / dotace 75,9 mil. Kč

Psychiatrické oddělení Nemocnice Tábor už svojí kapacitou nestačilo potřebám, a pacienti museli být často převáženi například do Jihlavy. Vybudováním nového pavilonu vzniklo dalších 15 akutních příjmových lůžek s možností poskytování intenzivní péče a 25 lůžek s psychoterapeutickým a rehabilitačním programem.

Mateřská škola v Olešnici / dotace 15,7 mil. Kč

Novostavba mateřské školky umožnila přijímat více dětí k předškolnímu vzdělávání a odstranit tak bariéry, které bránily rodičům uplatnit se na trhu práce.

Informace o dalších projektech najdete i na webu www.regionynasbavi.cz.

IROP v Jihočeském kraji:

- 10,8 miliardy korun z fondů EU

- 1 052 projektů

- 219,4 km zmodernizovaných silnic II. třídy

- 53 vozidel pro veřejnou dopravu

- 28 revitalizovaných objektů památek

- 33 podpořených mateřských škol a předškolních zařízení

- a mnoho dalšího

IROP v Česku:

- 160,5 miliardy korun z fondů EU

- 12 329 projektů

Poznámka: Jedná se i o projekty, které se ještě realizují. Data k 2. 5. 2022.

Co je IROP?

IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z fondů EU. Dotace slouží ke zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel našich regionů. Jsou určené hlavně pro kraje, města, obce nebo jimi zřízené organizace, ale také neziskové organizace a další typy žadatelů. Nové výzvy z IROP se předpokládají v polovině roku 2022.

