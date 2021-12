O posilující dávku ode dneška může zažádat i víc než milion lidí. V poslední době se přitom dařilo takzvaným boosterem očkovat v průměru jen 150 tisíc lidí týdně.

Očkování proti covidu. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Co nejvíce lidí by se co nejrychleji mělo naočkovat posilující dávkou vakcíny proti koronaviru, shodli se včera odcházející premiér Andrej Babiš i nastupující Petr Fiala. Na společné tiskové konferenci tak podpořili iniciativu Lékaři pomáhají Česku.