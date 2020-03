ANO Počet případů v Česku zatím není vysoký a nárůst není nijak strmý. Neexistuje žádné jednoznačné centrum nákazy. Lékaři a hygienici dokážou vystopovat původ infekce. Ta byla v drtivé většině zavlečena ze zahraničí. Většina podezřelých se dostala včas do karantény, nemocní jsou buď v izolaci doma, nebo na infekčním oddělení.

NE Nevíme, kolik lidí je ve skutečnosti nakaženo. Nemoc přenášejí i ti, kdo jsou bez příznaků. Virus je mimořádně agresivní a šíří se bleskurychle. V Itálii a Španělsku byla zprvu opatření mírná a lidé je nebrali vážně. Nyní tam platí zákaz vycházení, počet mrtvých přes to stoupá. Tvrdá preventivní opat- ření v Česku mohou podobné situaci zabránit.

Rozšíření epidemie stejně nezabráníme

ANO Velká epidemie musela jednou přijít. I podle některých odborníků je to součást přírodní regulace. Drtivá většina lidí se sice nakazí, ale vyléčí se a vytvoří si protilátky. Někteří bohužel zemřou jako umírají i na chřipku, čemuž nevěnujeme pozornost. Karantény stejně nezabrání rozšíření nákazy, jen způsobují lidem potíže a prodlužují dobu, kdy budeme virem ohroženi.

NE Příklady z Číny, Singapuru či Thaj-wanu a Japonska zatím ukazují, že díky tvrdým bezpečnostním nařízením lze epidemii zvládnout. Civilizovaní lidé se navíc nemohou nikdy smířit s tím, že „slabší prostě zemřou“. Ohleduplnost vůči těm nejohroženějším je zásadní morální povinnost. Lidé by měli v tomto ojedinělém případě příkazy a zákazy nejen dodržovat, ale i vítat.

Hospodářské škody budou horší

ANO Už teď je obrovské množství lidí de facto bez práce. Od zábavného a turistického průmyslu přes stravování a maloobchod. Jiné obory jsou poškozeny tím, že matky musí zůstat s malými dětmi doma. Útlum hospodářství se postupně dotkne úplně všech, velká hospodářská krize je takřka nevyhnutelná. Pokles životní úrovně a sociální nepokoje jsou větší hrozbou než koronavirus.

NE Životy a zdraví lidí mají absolutní přednost před blahobytem. Pokud se podaří epidemii zvládnout, jsou ztráty nahraditelné a bude následovat růst. Pokud by se ovšem nemoc masově rozšířila a najednou zasáhla třeba polovinu obyvatelstva, hospodářství by zcela zkolabovalo. Krize by se pak zcela jistě protáhla na dlouhá léta.

Přehnané zákazy lidi stresují

ANO Nejlepší obranou proti viróze je dodržovat základní hygienická opatření a dobrá nálada. Nejistota a stres oslabují organismus. Neustálé přitvrzování zákazů bez jasného vysvětlení, které předvádí vláda, působí obavy a paniku. Zodpovědní lidé navíc sami od sebe dodržují jasná pravidla prevence. Na nezodpovědné neplatí ani hrozby drastickými pokutami či věznicí.

NE Lidé se pochopitelně jen těžko a neradi vzdávají zažitých způsobů chování. Když byly zavřeny školy, žáci se často přemístili do nákupních center. Vláda musí lidi donutit, aby omezili společenské styky na nutné minimum, to je jediná obrana proti koronaviru, na který zatím neexistuje lék. Uzavření všech míst, kde se lidé hromadně scházejí, je naprostá nutnost.