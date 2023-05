Už od roku 2019 vyrábí Škoda Auto v České republice nejen auta, převodovky a motory, ale také trakční baterie do elektrických pohonů. Nejprve šlo jen o baterie pro plug-in hybridy, od minulého roku se ale vyrábí také baterie do čistě elektrických aut. Automobilka nyní oznámila, že hlavní výrobní závod už opustilo 500 000 bateriových systémů, a že brzy plánuje navýšit kapacitu výroby.

Má-li se současná podoba osobní automobilové dopravy skutečně „elektrifikovat“, musí se automobilky připravit mimo jiné kapacitou výroby. Konkrétně Škoda Auto plánuje do roku 2030 vyrábět elektrická auta nebo jejich komponenty ve všech třech závodech v ČR – tedy v hlavním závodě v Mladé Boleslavi, dále v Kvasinách a ve Vrchlabí. Člen představenstva Škody Michael Oeljeklaus, zodpovědný za výrobu a logistiku, přímo říká, že by měla mít Česká republika v budoucnu postavení „centra pro elektromobilitu“.

Zatím ale vyrábí komponenty pro elektricky poháněná auta jen Mladá Boleslav, a jde o baterie. Jako první byla v září 2019 spuštěna výroba baterií pro plug-in hybridy koncernových značek Škoda, Audi, Seat a Volkswagen, stojící na platformě MQB. Na výrobní ploše 2 000 m2 se střídá 50 zaměstnanců a působí tady i 13 výrobních robotů. Hotová baterie pro plug-in hybrid má například ve Škodě Superb iV kapacitu 13 kWh, váží cca 140 kilogramů a z linky sjede každých 86 sekund.

O dost větší baterie se ale montují na novější lince, spuštěné v květnu 2022. Zde už jde o baterie pro ryze elektrická auta, stojící na platformě MEB. Plochý bateriový komplet, který vozí v podlaze elektromobily značek Škoda, Volkswagen a Audi, má podle typu buď 16, nebo 24 článků, kapacitu od 55 do 82 kWh a hmotnost mezi 345 a 493 kilogramy. Součástí každé baterie je také termoregulační systém, řídící elektronika a další součásti.

Do stávající výrobní linky na baterie do elektromobilů investovala Škoda okolo 3 miliard korun a pracuje zde přibližně 250 zaměstnanců, ale kapacita bude ještě letos rozšířena. V průběhu roku uvede Škoda v Boleslavi do provozu další linku, čímž zvýší výrobní kapacitu baterií pro MEB platformu na 1 500 kusů denně.

Spolu s 800 kusy baterií pro plug-in hybridy tak výrobní závod opustí denně 2 300 bateriových systémů. Prvních 500 000 baterií trvalo ve Škodovce vyrobit od září 2019 nějakých tři a půl roku. Na kulatý milion se ale v Mladé Boleslavi dostanou výrazně dříve. Při plné kapacitě 2 300 baterií za den by 500 000 kusů trvalo pouze 217 dní.