Zdravotníci i pacienti v ohrožení. Chybí roušky i dezinfekce

Stačilo málo: aby český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sledoval dění ve Wuhanu a poslouchal rady odborníků, kteří rozumí medicíně. Pokud by to udělal, možná by dnes nemusely desítky ambulancí praktických lékařů zavádět nouzový režim a odmítat pacienty jen kvůli tomu, že jim chybí nezbytné ochranné pomůcky. Potřebné vybavení by zdravotníci dávno měli.

Foto: Deník