Bylo za Babiše líp, jak se dočítáme na billboardech, kde to tvrdí „obyčejní lidé“, kteří jsou shodou okolností členy či příznivci hnutí ANO? Jistě, bylo. Kdybyste o tom pochybovali, exministryně financí Alena Schillerová to včera ve sněmovně doložila na číslech. Růst cen pohonných hmot a olejů zrychlil o 50, elektřiny o 25 a zemního plynu o 37 procent.

Loni v říjnu stálo kilo chleba 30 korun, dnes 35, šunka zdražila o šestnáct korun, rajčata o osmnáct. „V důsledku takto extrémně vysoké inflace české domácnosti rekordně chudnou, protože pokles reálné mzdy v roce 2022 je predikován až na sedm procent,“ uvedla.

Krvavá ruská ropa je dnes nejdražší ropou na světě

Jenže háček je v tom, že kdyby dnes ve Strakově akademii seděl Andrej Babiš, tato čísla by ani o setinu nebyla jiná. To všechno je Putinova drahota a důsledek vnějších faktorů. Zásadní rozdíl je v tom, jak na to reaguje tým Petra Fialy a co by dělal jeho předchůdce.

To je také pravý důvod dlouhých diskusí, obstrukcí a paralýzy sněmovny. Vládnoucí pětikoalice se snaží lidem vysvětlit, že jakákoli plošná pomoc, snižování DPH na energie a potraviny nebo zastropování cen benzinu a nafty, by vedla do pekel zadlužování státu. Potíž je v tom, že argumenty hnutí ANO jsou srozumitelnější. Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, využití dividendy ČEZ nebo rychlejší administrace evropského modernizačního fondu jsou věci, které se těžko rozporují.

Katolické dilema

A o čem že poslanci ANO hodiny hovořili při nočním úterním zasedání? O platbách za státní pojištěnce. Trvají na kvalitní a dostupné léčebné péči, a proto nechápou, proč se mají příjmy zdravotních pojišťoven o čtrnáct miliard krátit. Na to pochopitelně budou občané slyšet.

Většinu lidí zajímá jejich zdraví a kapsa, ne nějaké abstraktní veřejné finance. Pokud to Fialovi ministři nebudou schopni a ochotni detailně vysvětlovat, můžou o svá křesla přijít dříve než za čtyři roky. A v prezidentské volbě se klidně dočkáme finále mezi Andrejem Babišem a Josefem Středulou. Druhý jmenovaný koneckonců svou kandidaturu už potvrdil.