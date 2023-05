Martin Komárek | Foto: Deník

Kritici vlády přišli s chytlavým souslovím „Fialova drahota“. Jenže není to ve skutečnosti bruselská drahota? Na začátku týdne padlo rozhodnutí, které zdraží bydlení i dopravu. Na rozdíl od povinného zateplování domů a kruté normy pro automobily EURO 7, je toto rozhodnutí konečné.

Z technického hlediska to znamená, že domácnosti vytápěné plynem nebo uhlím musí platit za „emisní povolenky“. Stejně tak řidiči. Ne, nebudeme vyplňovat další formuláře, nebo že dokonce budou na silnicích zřízeny mýtnice. Výsledek ale pocítí peněženka v podobě vyšších cen za topení a pohonné hmoty.

Už raketový vzestup cen energií v loňském roce je z velké části zapříčiněn vedle ruského útoku na Ukrajinu rychlým přechodem na čisté zdroje. A naskýtá se tedy otázka: Nepádí v Bruselu příliš rychle? Tak horempádem, že utekli realitě? Ekoteroristé vypouštějí duše vozidlům a přilepují se k silnicím. Chtějí politiky ještě pobodnout jak koně. Mnozí odborníci i laikové, ač chápou vážnost záchrany země, však pochybují, zda současné tempo je únosné.

Nepřivede chudší lidi doslova na mizinu? A nezpůsobí další nezkrotné zdražování, inflační vlny a tedy ochromení hospodářství?

Zákaz výroby spalovacích motorů od roku 2035 nemusí přinést růst cen. Konkurence a technologie s největší pravděpodobností zlevní elektromobily nejméně na úroveň současných aut. Kdyby však byla přijata norma EURO 7 v současné podobě, přestala by se vyplácet výroba nejžádanějších vozů jako je Škoda Fabia. Kdyby prošlo povinné zateplování, mohlo by znamenat pro ty, kdo žijí ve starých „neekologických“ domech, pohromu. To ovšem zdaleka není jisté. Zdražení tepla a pohonných hmot od roku 2027 už jisté je.

Nemá však smysl propadat černočerným scénářům. Unijní politici ujišťují, že chudším lidem pomohou dotace i nenávratné půjčky. Jako vždy, budou v normách výjimky i výjimky z výjimek. Naši úředníci vše navíc vyloží svým obecně známým „tvůrčím“ přístupem. Je možné, ba pravděpodobné, že současná krize bude překonána a domácnosti se zas začnou vzmáhat. Zvyšování životních nákladů, inženýrské zásahy do tržního mechanismu a nepředvídatelné dopady ekologického zděšení či nadšení „Bruselu“ jsou naše budoucnost.

Většina našich politiků patří nyní mezi skeptiky. Nechtějí zrychlení, volají po zpomalení. Snaží se hájit domácí pracovní místa i domácnosti před důsledky řízeného hospodářského veletoče.

Snad jim to vydrží. Ono totiž zachraňovat planetu za cenu vlastního života je jaksi kontraproduktivní.