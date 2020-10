Děti se zas učí doma.

To přidává vláda k uzavření divadel, výstavních síní, zooparků, kin, bazénů a posiloven.

Je to omezování lidské svobody? Nebo je to málo na ochranu před epidemií? Je to správně.

Nejde o to omezovat lidi, jde o to omezit virus. A podle všech dostupných informací by měl být takto omezen.

S povzdechem: Kdyby se vláda odhodlala zavést tato opatření před čtrnácti dny, nemuseli bychom se teď děsit, že se nám v nemocnicích nedostane pomoci.

Vláda dohání, co zmeškala v létě a na začátku podzimu. Vybrala na poslední chvíli kompromis mezi spoléháním se na šťastnou náhodu a úplným uzavřením země.

Musí však být schopna nová pravidla vynutit.