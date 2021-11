Po celodenním jednání Petr Fiala oznámil, že se pětikoalice dohodla na znění koaliční smlouvy, programových prioritách a struktuře vlády. Detaily nesdělil, ale s veřejností se podělil alespoň o rozdělení vládních postů mezi koalice SPOLU a PirSTAN.

Ministrů bude osmnáct, tedy o čtyři víc než má současný kabinet (Karel Havlíček obhospodařuje dva resorty). Dominovat v něm bude ODS. Středopravicová vláda se vrací k postu ministra pro vědu, výzkum a inovace, které by mohl znovu obsadit lidovec Pavel Bělobrádek. Pokud vytvoří akční dvojici se šéfem průmyslu Věslavem Michalikem ze STAN, nebude to špatný krok.

„Je nutno opět rozjet propojení vědy a průmyslu, vést debatu o cílených investicích po jednotlivých oborech,“ uvedl Bělobrádek pro Deník, aniž by svoje angažmá potvrdil. V tom mu přitakává i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která klade důraz na výzkum a inovace v chytré, k životnímu prostředí vnímavé modernizaci společnosti.

Piráti prosadili novou pozici ministra pro legislativu, o níž mluvili již před volbami. V minulosti šlo o místo vyhrazené pro šéfa spravedlnosti, ale pokud myslí Fialův tým vážně prosekání legislativní džungle, vyřazení dávno mrtvých norem a hlavně kvalitní a smysluplnou přípravu všech nových předpisů, nemusí být ani tento počinek marným gestem. Jde jen o to, zda si politický matador ODS Pavel Blažek jako ministr justice porozumí s hlavním legislativcem. Bude-li to Pirát Jakub Michálek, nemusí to jít zrovna hladce. Logičtěji by znělo jméno Vladimíra Balaše ze STAN, bývalého šéfa Ústavu státu a práva, ale toho stranické počty asi vyřazují ze hry.

V ní naopak na nové ministerstvo pro evropské záležitosti zůstává Radim Sršeň (STAN), což je opravdu dobrá zpráva. Sršeň se v unijní problematice spojené s digitalizací a moderním pojetím evropanství opravdu vyzná a české předsednictví EU by nepochybně zvládl na jedničku.

V trojici s Petrem Fialou a zvažovaným poradcem pro národní bezpečnost Tomášem Pojarem by to byl silný tým. Ministra zahraničí Jana Lipavského z Pirátů by vlastně vůbec nepotřebovali. Pokud to tak skončí, Černínský palác se stane doslova vykuchaným ministerstvem.