Pokud chce někdo vědět, co zajímá lidi na světě nejvíce, musí si pustit Primu ZOOM, History Channel nebo podobný kanál vysílající zajímavosti ze světa a historie. Za mého mládí se podobné informace shromažďovaly v magazínu 100+1 zahraničních zajímavostí. Ten ovšem vycházel pod dohledem ateistických cenzorů, takže nemohl psát o tom skutečně podstatném. Dnes už víme, co podstatné je. A je to Ježíš, Hitler a mimozemšťané.

Pěna dní: Lovec mafiánů

Autor je spisovatel

Jen ten, kdo nikdy Primu ZOOM neviděl, by si mohl myslet, že žertuji. Není tomu tak! Opravdu mám pocit, že nejméně třetina pořadů se týká těchto tří témat. Někdy se je i podaří skloubit dohromady, takže můžete vidět pořady o tom, jak Hitler hledal Kopí osudu – zbraň, kterou římský setník ukrátil Ježíšovo utrpení na kříži. Existují i pořady, zda byl Ježíš mimozemšťan nebo zda v Tibetu – kam Hitler vyslal výpravu – někdy nebyli mimozemšťané.

Lidé jsou fascinováni absolutním zlem – tedy Hitlerem, v Ježíšovi vidí absolutní dobro a v mimozemšťanech absolutní neznámo. V našem životě plyne den za dnem, každý měsíc přicházejí složenky, stárnemea smrt se blíží. Kde jinde z té pěny dní hledat vytržení než v nějakém absolutnu?

Problém začne, když podobný přístup převezme i jiná stanice, řekněme třeba zpravodajská CNN Prima News. Stejně jako není možné dokázat, že Johanka s Arku nedostala svůj meč od mimozemšťanů, není možné ani dokázat, že nikdo nerozhazuje virus z letadel. Stačí pozvat někoho, kdo si to myslí, a pojďme o tom diskutovat.

Pěna dní: Piráti a komunisté

Svět se pak ze struktury podrobené logickým soudům vzdělaných historiků proměňuje v rejdiště všemožných tajemných sil, zednáři počínaje a Billem Gatesem konče. A čím je komplikovanější moderní společnost, v níž žijeme, tím lákavější je věřit, že za vším nějací mimozemšťané jsou.

