Avšak v tomto ojedinělém případě jsem pro okázalé kulisy, které mají podtrhnout všechno, co s historií státu souvisí. Když zazní fanfáry a vojáci s prapory důstojně kráčí Vladislavským sálem, je to důvod k hrdosti, sounáležitosti s předky a pokloně před těmi, kteří za vlast položili život nebo ji proslavili. A v takový den by se patřilo myslet právě na ně, zapomenout na sváry a malicherné neshody.

Minulost Petra Pavla

Končící prezident Miloš Zeman to nedokáže, a proto nepozval tři klíčové představitele státu a justice.

Předseda vlády Petr Fiala se dostaví, protože nejde na Zemanovu soukromou párty, ale vzdát hold republice a oceněným osobnostem. „Je to legitimizace zpupnosti a zla. Chápu pragmatické důvody, které k tomu premiéra vedou, ale dlouhodobé škody jsou podle mne obrovské a těžko odstranitelné,“ míní biochemik Jan Konvalinka.

Nevím, co Petru Fialovi asi běželo hlavou, když při kontrasignaci četl jméno Ivany Trumpové, neboť nedokážu přijít na důvod, proč by Trumpova exmanželka měla dostat metál za zásluhy o vlast. Ale takových byly v Zemanově období desítky.

Kéž jeho nástupce nezapomene třeba na muže, jenž je už ve svých 41 letech planetární hvězdou. Dirigent Jakub Hrůša, který byl jmenován hudebním ředitelem londýnské Královské opery v Covent Garden, je nejen fantastický muzikant, ale také velká osobnost. „Konečnost je zřejmě klíčem ke kráse. Teprve ohraničenost věcí jim dává smysl,“ řekl v rozhovoru pro LN.

Pozvou mě na ty metály?

Nekorektně jeho výrok zneužiji pro konstatování, že 8. březen 2023 dává potřebný rozměr i prezidentské funkci. V ten den Zeman skončí a na Pražském hradě snad usedne člověk, od něhož převzít ocenění bude čest.