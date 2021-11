O jménech ministrů, ba ani o struktuře vlády jsme se nebavili. Klíčový je program. Říká budoucí premiér Petr Fiala (ODS). Těžko si však lze představit, že příští pondělí budou na stole obsahové priority, aniž by bylo jasno, kdo se jich ujme. Žádného ministra nečeká procházka růžovým sadem, ale krocení covidu, zadlužení, inflace, rostoucích cen energií, polských a maďarských odstředivých tendencí.

To samo o sobě vyžaduje nástup silných vah, politicky i odborně. Navíc budou mít v zádech Andreje Babiše, který na nikom nenechá nit suchou.

Předvedl to už u Vlastimila Válka z TOP 09 a s velkým gustem by si pošmáknul třeba na Pirátu Janu Lipavském v souvislosti s Černínským palácem. Zatímco profesor Válek se zřejmě ministrem zdravotnictví stane, předpokládám, že jméno Lipavského bylo jen záměrně vypuštěnou vějičkou. Muž bez zkušeností ve státní správě, s mizernou bakalářskou prací, bez potřebného respektu v diplomatickém světě by nemohl před prezidentem Zemanem obstát.

Pokud by takové adepty myslel blok PirSTAN vážně, asi by bylo lepší ministerstvo zahraničí zrušit. Koneckonců na mezinárodním kolbišti se bude pohybovat hlavně Petr Fiala, případně jeho nový ministr pro evropské záležitosti.