Vláda Petra Fialy má za sebou první měsíc u kormidla. Ne že by to bylo něco, co by se dalo závidět. Žádných sto dnů hájení pochopitelně dostat nemohla, protože objektivní situace, v níž se země nachází, to neumožňuje. Navíc má v zádech Andreje Babiše a jeho stínové ministry, kteří do ní šijí ze všech sil. Kromě toho se dějí věci i uvnitř pětikoaliční kuchyně. Z hlediska vztahu občanů k nové politické reprezentaci je poslední položka nejdůležitější.