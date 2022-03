Pokud do Polska, Česka a na Slovensko proudí statisíce uprchlíků, nelze například trvat na dodržování běžných procedur Cizinecké policie. Musí se reagovat okamžitě, uvádět do provozu registrační centra a posílat běžence do bezpečí přechodných domovů. Velmi v tom pomohla aktivace článku o dočasné ochraně, na němž se shodli unijní ministři vnitra.

Léta se v tuzemsku vede neplodná debata o začleňování cizojazyčných dětí do výuky. Příliš se to nedaří, neboť nejsou peníze na doučování, podporu ve školáchi v rodinách. Avšak v důsledku válečných hrůz se okamžitě rozběhl projekt Ukrajinské jednotřídky, který nabídne uprchlíkům pokračování ve školní docházce v ukrajinštině. Zároveň bude podporovat jejich integraci do českých tříd, aby byli v případě delšího či trvalého pobytu v ČR připraveni zasednout do lavic s místními spolužákya získat plnohodnotné vzdělání. Ti nejmenší budou proočkováni, aby mohli navštěvovat školky a dětské skupiny.

A další příklad. Srbsko podalo oficiální přihlášku do EU v roce 2009, kandidátskou zemí se staloo tři roky později, ale dodnes není součástí sedmadvacítky. „Vyzýváme členské státy EU, aby Ukrajině projevily maximální politickou podporu a umožnily institucím EU podniknout kroky k zahájení procesu přístupových jednání,“ napsalo nyní osm prezidentů včetně Miloše Zemana. Zajisté se bude muset vyřešit spousta překážek, především v oblasti harmonizace právních předpisů, ale vůle tady je. Jako vděk za nasazení životů za svobodu nejen vlastní, ale také všech evropských národů.

Válka samozřejmě změní i pohled na domácí rozpočet. Včera při druhém čtení navrhl ministr financí Zbyněk Stanjura přesunout 1,6 miliardy korun na konto ministerstva vnitra, jednu miliardu obraně a 150 milionů resortu zahraničí. Vše půjde na pomoc ukrajinským občanům.

Ukrajina potřebuje zbraně. Dodejme jí vše, co můžeme

V průběhu roku se budou parametry státních výdajů pravděpodobně měnit. Musí se vyčlenit peníze na kompenzace za dražší energie, na posílení hranic a eliminaci kybernetických hrozeb, nákup armádní techniky. Urychlí se příprava dostavby Dukovan a ukončení závislosti na ruském plynu ať už masivním přechodem k obnovitelným zdrojům, nebo dočasným návratem k uhlí. Na obzoru je stagflace neboli kombinace ekonomické stagnace a inflace.

Žádné růžové vyhlídky. Jsou to však zanedbatelné náklady v porovnání s tím, oč bychom mohli přijít ustupováním diktátorovia válečnému zločinci Putinovi.