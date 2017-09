Zubní pohotovost na Prachaticku

Prachaticko - Kam s bolavými zuby o víkendu?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Víkend 9. a 10. září

MUDr. Hemmerová, Prachatice, Nemocniční 204

telefon: 388 317 400.



Ošetření akutním pacientům poskytuje sloužící lékař ve své ordinaci vždy od 8 do 10 hodin. Ve všední dny poskytuje zubní pohotovost Nemocnice v Českých Budějovicích od 16.30 do 21.30 hodin. O víkendech a o svátcích od 8 do 18 hodin.