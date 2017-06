Zubař končí, najít nového bude těžké

Strunkovice nad Blanicí - Pokud nejen Strunkovické rozbolí v srpnu zuby, budou mít problém. K poslednímu červenci totiž ukončí soukromou praxi stomatolog Petr Benda.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petr Bělka

Jeho služeb využívají nejen místní, ale i další obyvatelé Prachaticka mnoho let. A náhradu za něj ve Strunkovicích nemají. Podle Karla Matějky, starosty Strunkovic nad Blanicí, má ale v tomto případě vedení městyse svázané ruce.

„Nemáme jak zařídit, aby tu zubní lékař byl. To není ani v naší kompetenci. Můžeme tomu jít naproti, ale to je tak vše. Oslovili jsme VZP, kde je zaregistrována většina pacientů. Seznam, který nám poslali, obsahuje lékaře, kteří už nepřibírají nebo jen minimálně,“ zkonstatoval.

Zajistit lékaři bydlení, to by bylo podle slov Karla Matějky, to nejmenší, co by mohl městys udělat pro to, aby nového stomatologa získal. Podle zákona má pacient mít zubaře v dojezdové vzdálenosti do pětatřiceti minut. Co jsme se my sami snažili zjistit, žádný zubař v této dojezdové vzdálenosti nepřijímá, nebo má objednací lhůty delší, než čtvrt roku,“ popsal starosta Strunkovic.

Z toho, že o svého zubaře přijdou, jsou zoufalí nejen místní, ale i další obyvatelé regionu, kteří na ošetření do městysu dojížděli.

Samozřejmě, že je to pro mě problém,“ potvrdil pacient Pavel Beran. Podle Karla Matějky tak zbývá pacientům jediné, obrátit se písemně na svou pojišťovnu a požadovat pomoc s hledáním zubaře.