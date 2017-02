Zničí šumavské stopy nedostatek peněz?

Kvilda – Padesát pět kilometr běžeckých stop upravují a připravují týden co týden v okolí šumavské Kvildy.

V letošní sezoně zhruba už od prosince. Není nic divného potkat v rolbě starostu obce Václava Vostradovského. Údržba stop stojí obecní rozpočet dvě stě padesát až tři sta tisíc korun. Peníze na údržbu dostanou od stašské agentury. „Ty nám ale rozhodně nestačí," hodnotí Václav Vostradovský. Je to zhruba šedesát tisíc korun a jsou určeny hlavně na najetí stop na společné Šumavské magistrále.

Upravované trasy:

10 kilometrů: Kvilda – Prameny Vltavy – Bučina.

10 kilometrů: Kvilda – Bučina – Knížecí Pláně.

10 kilometrů: Kvilda – Filipova Huť – Modrava.

18 kilometrů: Kvilda – Horská Kvilda – Danielova cesta – Zhúří.

17 kilometrů: Kvilda – Filipova Huť – Lovčí skála – Ptačí nádrž – Černá Hora – Prameny Vltavy.

6 kilometrů: Horská Kvilda – Filipova Huť.



Pro letošní sezonu chybí hlavní sponzor pro údržbu stop. „Nového se zatím nepodařilo sehnat, ale jednáme," věří kvildský starosta v zázrak. Zároveň děkuje všem „drobným přispěvovatelům", kteří zatím dali dohromady třicet tisíc korun. Část peněz dají Kvildští také z lázeňských poplatků či poplatků z parkování. „Každá koruna navíc, kterou lidé vhodí do automatu na parkování, je pro nás potřebná," tvrdí Václav Vostradovský. Bojí se ale budoucnosti stop. A to nejen v souvislosti s novým zákonem. „Extrémní jsou i zimy posledních let. Čím jsou mírnější, tím stojí údržba stop více," říká.



Náročný bude tento víkend. Jede se Šumavský ski maraton a počasí vyloženě nepřeje. Včera i dnes na Šumavě prší. „Budeme muset improvizovat a trasu vést směrem hranicím, a to také bude stát peníze," vysvětlil starosta Kvildy.



V šumavské obci je momentálně asi čtyřicet centimetrů sněhu, u Pramenů Vltavy až metr. Podmínky jsou dobré, ale obec se musí postarat o stopy tak, aby lidé měli důvod do Kvildy přijet. A to příští týden jsou na Prachaticku jarní prázdniny. „Projet stopy jednou za týden, abychom udrželi standard, prostě nebude stačit," ví už nyní Václav Vostradovský.