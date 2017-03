Zkratku přes hospic asi označí

Prachatice – Návštěvníci města, kteří své auto odstaví na parkovišti v kasárnách, by se mohli pomoci při orientaci, kudy nejkratší cestou do centra.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

„Označte viditelně cestu z parkoviště v areálu kasáren přes hospicový park do centra. Lidé ji nemohou najít,“ vyzvala vedení města při pondělním jednání zastupitelstva Růžena Štemberková (KDU-ČSL). Reagovala v diskuzi o nedostatku parkovacích míst na náměstí na slova starosty Martina Malého, který uvedl, že: „Parkoviště v kasárnách má dostatečnou kapacitu a chůze odtud do centra tvá čtyři minuty.“ Vzápětí připustil, že o značení už jednou byla řeč, ale nedošlo na to. „Pokusíme se s tím něco udělat,“ slíbil.