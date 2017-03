Zemědělci u Němčic na podzim už pole neosejí

Němčice – Dobrá zpráva z krajského úřadu přišla pro motoristy, kteří jezdí od Prachatic do Českých Budějovic.

Ilustrační fotoFoto: VLP / Fuchs Miroslav

Pokud vše klapne podle přestav odboru dopravy Jihočeského kraje, začne se obchvat Němčic stavět ještě letos. Deníku to potvrdil Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje. Více než kilometr a půl dlouhý obchvat Němčic vyroste na zelené louce.

Obchvat Němčic:- Řidiči jedoucí ve směru od Prachatic se na nový obchvat Němčic napojí u odbočky na Sedlovice.

- Zpět na původní silnici na České Budějovice se připojí za odbočkou na Tupesy.

- Délka obchvatu je podle projektu 1659 metrů.

- Zahájení stavby se plánuje na podzim 2017.

Věc se má tak, že kraj má v ruce územní rozhodnutí. Do poloviny roku by chtěl mít také stavební povolení. „Během léta vybereme dodavatele stavby s tím, že na podzim by se mohlo začít stavět," popsal situaci Jiří Klása. Termín je zároveň podřízen zemědělcům. Ti už letos na podzim pole neosejí. Zemní přípravné práce bude možné provádět během zimy.

Podle odhadů vyjde stavba na zhruba sto milionů korun s tím, že Jihočeský kraj chce žádat o evropské peníze.

„Předpokládáme, že projektovou cenu sníží výběrové řízení," doplnil. Pokud vše poběží podle plánů Jihočeského kraje měl by být obchvat Němčic hotový do konce příštího roku.

O finančním podílu kraje a dalších podrobnostech budou jihočeští zastupitelé diskutovat ve čtvrtek 23. března.